PM prende homem que transitava com meio quilo de maconha em Salgado

Policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/6º BPM) prenderam um homem com meio quilo de maconha no município de Salgado. O flagrante aconteceu na última sexta-feira, 21.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante rondas no povoado Água Fria, onde a equipe policial recebeu informações sobre um homem suspeito de aterrorizar a região com tráfico de drogas e disparos de arma de fogo.

“Os militares foram averiguar a denúncia e localizaram o suspeito com duas sacolas. Na revista, os policiais descobriram que havia cerca de meio quilo de maconha nas bolsas que pertenciam ao denunciado. O homem foi preso em flagrante pela suspeita de tráfico ilícito de drogas e encaminhado à Delegacia de Lagarto”, relatou a PM.