PM prende motociclista inabilitado por direção perigosa e embriaguez em Poço Verde

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 11º Batalhão (11º BPM), prendeu um homem suspeito de conduzir veículo sob efeito de álcool e praticar direção perigosa no povoado Tabuleirinho, município de Poço Verde. A ocorrência foi registrada por volta das 21h40 da última sexta-feira, 10.

A ação teve início quando a equipe do 11° BPM realizava deslocamento para atendimento de uma solicitação do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Durante o trajeto, os policiais visualizaram um motociclista conduzindo uma Honda CB 300 de cor vermelha sem capacete e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor trafegava em alta velocidade, realizando manobras perigosas, desrespeitando quebra-molas e provocando perturbação do sossego em uma área com grande circulação de pessoas, nas proximidades de estabelecimentos comerciais. Em razão da prioridade no atendimento da ocorrência em andamento, não foi possível realizar a abordagem naquele momento.

Após a finalização do chamado, o suspeito voltou a se aproximar da viatura e, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu frontalmente com a viatura policial, vindo a cair ao solo.

Na abordagem, os militares constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados, fala alterada e desequilíbrio. O próprio suspeito confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo. Além disso, ele demonstrou comportamento agressivo, chegando a proferir ameaças contra a equipe policial.

O homem foi socorrido para a unidade de saúde local e, em seguida, conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele deverá responder por direção perigosa, condução de veículo sob efeito de álcool, desobediência e outros delitos relacionados.

A Polícia Militar de Sergipe reforça a importância da condução responsável e alerta para os riscos da combinação entre álcool e direção, que coloca em perigo a vida de condutores, passageiros e pedestres.

Fonte: PMSE