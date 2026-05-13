PM prende motorista por embriaguez ao volante em Tobias Barreto

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na noite de terça-feira, 12, durante uma blitz da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), realizada na divisa entre Tobias Barreto e Itapicuru. A prisão ocorreu após o condutor ser flagrado com sinais de alteração psicomotora e ser submetido ao teste do etilômetro, que acusou índice superior ao limite legal permitido.

Durante a fiscalização de trânsito, realizada no Centro de Tobias Barreto, ao lado do posto fiscal, equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) deram ordem de parada ao veículo. Ao desembarcar, o motorista apresentava claros sinais de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, fala arrastada e forte odor etílico.

Diante das evidências, os militares solicitaram o teste do etilômetro, que confirmou a concentração de 0,93 mg/l de álcool no ar expelido, nível acima do previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O resultado, aliado aos sintomas apresentados, caracterizou crime de trânsito previsto no artigo 306 do CTB. O condutor foi conduzido à Delegacia Plantonista de Tobias Barreto, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: SSP/SE