PM prende motorista sem CNH em Simão Dias

Na noite da última quinta-feira, 21, policiais da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (4ª CIPM) prenderam um homem por conduzir veículo sob o efeito de bebida alcóolica, na cidade de Simão Dias.

A equipe da 4ª CIPM foi acionada por volta das 22h para intervir em uma ocorrência envolvendo um automóvel que estaria sendo utilizado para praticar manobras perigosas, no Conjunto Caçula Valadares.

Os militares agiram rápido e conseguiram flagrar o suspeito conduzindo o seu automóvel de maneira irregular, além de segurar uma latinha de cerveja enquanto dirigia. Ele também não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a abordagem ao motorista, os policiais constataram vários sinais de embriaguez, como o odor de bebida alcóolica, falta de equilíbrio e fala alterada, entre outros.

Diante dos indícios, o condutor foi conduzido para a realização do teste de alcoolemia com o uso do bafômetro, no posto local do Batalhão de Polícia Rodoviária, onde ficou comprovado a embriaguez.

Fonte: SSP/SE