PM prende mulher por tentativa de homicídio contra própria irmã

Na tarde da última quarta-feira, 13, policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), prenderam uma mulher por tentativa de homicídio no município de Neópolis.

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de vias de fato entre duas irmãs, em um estabelecimento comercial da região.

No local, os policiais foram informados de que, durante uma discussão, uma das envolvidas desferiu golpes de faca contra a própria irmã, atingindo a vítima na mão e no braço.

A vítima foi socorrida ao hospital do município antes da chegada da equipe e, após atendimento médico, formalizou denúncia contra a irmã por tentativa de homicídio.

Após buscas nas proximidades, os militares localizaram a suspeita. No momento da abordagem, a mulher apresentou sinais visíveis de embriaguez e comportamento alterado, passando a chutar a viatura e proferir palavras ofensivas contra os militares.

A mulher foi encaminhada à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PMSE