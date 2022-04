PM prende quatro homens suspeitos de tráfico de drogas em Poço Redondo

Na última quarta-feira, 6, após receberem uma denúncia anônima, policiais militares do 4º Batalhão de polícia Militar (4º BPM) prenderam quatro homens suspeitos de tráfico de drogas em Poço Redondo.

Os policiais militares receberam a informação de que havia um intenso tráfico de drogas no Alto da Tindinha, Zona Rural do município. Durante a intensificação das rondas na localidade, dois homens pularam uma cerca nos fundos de uma residência, com a intenção de evitar a abordagem policial.

Ainda assim, os suspeitos foram interceptados e questionados sobre a denúncia de tráfico de drogas. Eles confessaram o crime e informaram que parte da droga estava enterrada próxima a um riacho, onde os policiais realizaram buscas e apreenderam 61 trouxinhas de maconha.

Em meio ao flagrante, os suspeitos disseram que o restante da droga estava dentro de um sítio, localizado em uma região conhecida como ‘inferninho’. Os policiais foram averiguar a informação e encontraram meio tablete de maconha prensada, enterrado em um galinheiro. Mais dois suspeitos foram presos no local.

Ao todo, quatro homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas e 61 trouxinhas e meio tablete de maconha apreendidos. O caso foi encaminhado à Delegacia de Canindé de São Francisco para as devidas providências.

Fonte: Polícia Militar