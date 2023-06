PM prende seis suspeitos por invasão de quartos em pousada

Militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam seis jovens suspeitos de invasão, em uma pousada no Bairro Santa Maria, em Aracaju, na tarde da última quarta-feira, 28. O caso foi divulgado nesta sexta-feira, 30, pelas autoridades.

Segundo a PM, as equipes foram acionadas pelo Ciosp190, com relatos de uma invasão aos apartamentos do estabelecimento para o cometimento de roubo. “Quando chegaram ao local, os militares iniciaram as buscas, e viram os seis suspeitos em um mesmo apartamento. No quarto, os policiais encontraram 11 aparelhos telefônicos e a quantia de R$ 9.650,00 em espécie dentro de uma sacola escondida na descarga do banheiro, além de maconha e cocaína espalhadas pelo chão”, relatou a Polícia.

E completou: “No total, foi contabilizada a quantia de R$ 12,7 mil em espécie em posse dos suspeitos. Dois veículos modelo Corolla e um Corsa Sedam também foram apreendidos durante a ação policial”.

Os jovens presos e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, para as devidas providências.