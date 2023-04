PM prende suspeita de abandonar e maltratar filhos em Aracaju

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam uma mulher suspeita de abandono e maus-tratos contra os próprios filhos no Bairro Coroa do Meio, na Zona Sul da capital. O flagrante aconteceu na tarde da última terça-feira, 25.

Segundo as informações policiais, os militares foram acionados para verificar a denúncia de que uma mãe trancou os filhos em casa e de que ela não havia retornado ao local desde o dia anterior à comunicação.

No local, a avó disse que encontrou os netos em condições de abandono e com sinais de maus-tratos, então resolveu denunciar a situação. Ela também informou que a mãe das crianças não cuida da alimentação e da higiene dos meninos, que geralmente ficam trancados dentro de casa e não frequentam o ambiente escolar.

A mulher foi localizada e encaminhada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Fonte: PMSE