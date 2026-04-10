PM prende suspeita de tentativa de homicídio contra adolescente de 17 anos

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 15º Batalhão (15º BPM), prendeu uma mulher suspeita de tentativa de homicídio na noite da última quinta-feira, 09, no Povoado Pintos, em São Cristóvão.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h53, na Avenida Lourival Batista, após acionamento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). No local, a equipe do 15° Batalhão localizou um adolescente de 17 anos ferido por golpes de faca.

Segundo as informações levantadas pela equipe policial, a vítima foi atingida por quatro facadas, sendo duas no braço esquerdo e duas na região das costelas do mesmo lado. A suspeita do crime foi identificada e, após o fato, tentou fugir do local.

Em seguida, os militares conseguiram localizar a mulher nas proximidades da ocorrência, ainda em posse da faca utilizada na ação, efetuando sua prisão em flagrante. Durante a abordagem, a infratora relatou que a motivação do crime estaria relacionada a desentendimentos anteriores entre o adolescente e seu filho, envolvendo supostas ameaças e intimidações ocorridas no ambiente escolar.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Já a suspeita foi conduzida à delegacia plantonista, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE