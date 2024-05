PM prende suspeito de abandono de incapaz em Lagarto

No último domingo, 05, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por suspeita de abandono de incapaz no Centro de Lagarto.

Segundo informações, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de abandono de incapaz na Avenida Zacarias Júnior, e, no local, populares disseram que presenciaram uma criança de, aproximadamente, cinco anos correndo na rua por mais de uma hora.

Ainda segundo as informações, o Conselho Tutelar e a genitora compareceram ao local. A mãe retomou os cuidados com a criança, e disse que, naquele momento, o jovem estava sob responsabilidade do pai.

Populares ainda afirmaram que o homem, pai da criança, apresentava indícios de embriaguez, e que tentaram contato com ele, mas não tiveram sucesso.

Em seguida, o suspeito foi localizado na casa de parentes, e o caso encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para procedimentos.

Fonte: PMSE