logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

PM prende suspeito de matar homem a facadas dentro de micro-ônibus

PM

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem suspeito de homicídio por arma branca na última terça-feira, 17, no município de Cristinápolis, sul do estado.

A ocorrência aconteceu após a equipe receber informações sobre um ataque ocorrido no interior de um veículo de transporte de passageiros, nas proximidades de um ponto de ônibus no centro da cidade.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o suspeito, identificado, já contido, dentro de um estabelecimento comercial situado nas imediações. A vítima, foi atingida por golpes de arma branca dentro do veículo.

Durante a abordagem, o homem alegou que teria sido ameaçado pela vítima com uma arma de fogo no interior do transporte coletivo. No entanto, ao serem realizadas buscas no veículo e questionadas testemunhas, incluindo a cobradora do ônibus, nenhuma arma foi localizada, não sendo confirmada a versão apresentada.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Cristinápolis para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PMSE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next