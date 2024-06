PM prende suspeito de tentativa de homicídio em Poço Verde

No último domingo, 02, militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem por suspeita de tentativa de homicídio na cidade de Poço Verde.

Os militares foram informados sobre uma ameaça de tentativa de homicídio no Bairro Cruzeiro, em Poço Verde. Assim que chegaram ao local, localizaram a vítima que relatou as ameaças de morte por parte de um homem.

Ainda segundo as informações, o suspeito roubou o celular e a ameaçou a vítima com um facão. O homem foi preso no local.

Após o flagrante, os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

