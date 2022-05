PM prende suspeito de tráfico de drogas no povoado Colônia Treze

Na tarde da última quinta-feira, 19, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 7º Batalhão (7º BPM) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Povoado Colônia Treze, município de Lagarto.

Os militares visualizaram um homem em atitude suspeita na Travessa Davi, localizada no Povoado Colônia Treze. Na abordagem encontraram uma pedra de crack no bolso dele, envolta num papel alumínio. Em ato contínuo, os militares encontram 43 pedras do entorpecente já prontas para comercialização, escondidas em bloco cerâmico. Além da droga, foram apreendidos um aparelho telefônico e R$ 47, 00 em cédulas fracionadas.

O homem e os materiais foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.