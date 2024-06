PM prende suspeitos de comercializarem drogas no mercado da farinha em Lagarto

Na tarde do último domingo, 09, a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prendeu dois suspeitos de comercializarem drogas nas imediações do mercado da farinha, em Lagarto.

De acordo com o 7º BPM, a guarnição foi informada de que dois homens estariam comercializando entorpecentes nos arredores do mercado da farinha. De imediato uma equipe se deslocou até o local e conseguiu visualizar os suspeito.

Durante a abordagem, foi encontrada uma sacola contendo 43 pedras fracionadas de substância análoga a crack e com o outro suspeito uma pedra da mesma substância.

No momento da abordagem haviam mais dois suspeitos que relataram que estava na região apenas para comprarem as drogas com os suspeitos.

Diante os fatos, todos os envolvidos e as drogas apreendidas foram levados à Delegacia Regional de Lagarto.