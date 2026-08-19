PM prende três mulheres e apreende drogas em ações no interior de SE

O Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) prendeu três mulheres por tráfico de drogas e apreendeu entorpecentes em duas ações realizadas na última terça-feira, 18, nos municípios de Pirambu e Itabaianinha.

Em Pirambu, durante patrulhamento ostensivo pela rodovia, os policiais militares receberam informações de que duas mulheres estariam transportando drogas para distribuição no povoado Aguada. A equipe realizou diligências e localizou as suspeitas transitando em uma motocicleta pela via.

Ao perceberem a presença policial, as duas demonstraram nervosismo. Durante as buscas pessoal e veicular, os militares encontraram substância análoga à cocaína. Uma das mulheres informou que havia adquirido o entorpecente por R$ 300.

Já em Itabaianinha, os militares realizavam patrulhamento quando avistaram uma mulher que, ao perceber a presença da equipe, abandonou uma sacola e correu em direção a uma residência.

Durante o acompanhamento, os policiais flagraram a suspeita tentando pular o muro do imóvel. Na sacola abandonada, foi encontrada substância análoga à maconha. Já no interior da residência, os militares localizaram mais entorpecentes, do tipo crack, além de R$ 180 em espécie, uma balança de precisão e anotações relacionadas à comercialização de drogas.

A mulher foi presa e informou aos policiais que os materiais pertenciam a um homem que está custodiado no sistema prisional.

As três suspeitas foram conduzidas às delegacias das respectivas áreas, juntamente com os materiais apreendidos, para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE