PM recupera duas motocicletas irregulares em Tobias Barreto e Poço Verde

A Polícia Militar de Sergipe recuperou, na última terça-feira, 26, duas motocicletas com restrições durante ações distintas realizadas nos municípios de Tobias Barreto e Poço Verde. As apreensões divulgadas na última quarta-feira, 27, integram o escopo da Operação Protetor de Divisas, uma iniciativa estratégica voltada ao reforço da segurança nas fronteiras estaduais, subsidiada pelo Programa Brasil Contra o Crime Organizado, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A primeira ocorrência foi registrada durante um patrulhamento preventivo na cidade de Tobias Barreto. A equipe da Polícia Militar avistou um homem conduzindo uma motocicleta Honda CG 125, de cor branca (placa JOR-0546), utilizando calçado inadequado para a condução do veículo.

O que se iniciou como uma ordem de parada para orientação de trânsito resultou na identificação de um crime. Ao realizar a checagem dos dados da motocicleta nos sistemas de segurança, os militares constataram uma restrição de roubo/furto. O registro constava em um Boletim de Ocorrência datado de 17 de julho de 2025, oriundo da cidade de Fátima, na Bahia.

Diante da situação, o condutor e a motocicleta foram imediatamente encaminhados à Delegacia de Tobias Barreto para a adoção das medidas legais cabíveis.

A segunda ação ocorreu durante uma blitz de fiscalização de trânsito na Avenida São José, em Poço Verde, região limítrofe entre os estados de Sergipe e Bahia.

Durante as abordagens, os policiais pararam uma motocicleta Honda CG 150 Start. Ao realizar a consulta veicular, foi identificada uma restrição judicial ativa vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Vara Única da Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA.

Seguindo os protocolos operacionais, o veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Poço Verde para a devida regularização e providências perante a Polícia Judiciária.

Operação Protetor de Divisas

A Operação Protetor de Divisas é uma mobilização permanente de segurança pública coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENASP/MJSP), integrada ao Programa Brasil Contra o Crime Organizado. Seu objetivo é aumentar a fiscalização e o policiamento ostensivo em rotas de acesso entre os estados, de maneira a fortalecer a atuação integrada das forças policiais no enfrentamento às organizações criminosas, ampliar o controle em áreas de fronteira interestadual e reduzir a circulação de drogas, armas e recursos utilizados por grupos criminosos.

Fonte: PMSE