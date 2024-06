PM recupera motocicleta com restrição de roubo em Tobias Barreto

Equipes da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo/furto no município de Tobias Barreto. A ação foi registrada na última terça-feira, 04.

Em patrulhamento de rotina na Avenida Getúlio Vargas, em Tobias Barreto, policiais do 11º BPM perceberam que havia uma motocicleta estacionada de maneira indevida.

Ao realizarem a consulta da placa do veículo, os militares descobriram que a moto possuía uma restrição de roubo/furto, registrada no ano de 2017, no município de Siriri.

O condutor não foi localizado durante a ação. A motocicleta, uma CG Fan, da cor vermelha, foi recolhida e encaminhada à delegacia para onde seguem as investigações.

Fonte: PMSE