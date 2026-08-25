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PM recupera motocicleta furtada no interior de Sergipe

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A Polícia Militar, por meio do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), recuperou, na última segunda-feira, 24, uma motocicleta com registro de furto no município de Itabaianinha. O veículo havia sido furtado anteriormente em Tobias Barreto.

Durante patrulhamento ostensivo pelo povoado Taboca, os policiais receberam informações de populares sobre uma motocicleta que havia sido abandonada na região. A equipe foi até o local e encontrou o veículo, modelo Pop 100, confirmando a restrição.

A motocicleta foi encaminhada à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

_Fonte: Ascom/PMSE_

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