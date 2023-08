PM recupera veículos com restrições de roubo e de furto em Lagarto

Militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) recuperaram, no último sábado, 26, veículos com restrições de roubo e de furto, em Lagarto.

O primeiro fato deu-se no início da tarde, no Bairro Matinha, quando a equipe recebeu a informação de populares que, na estrada Vicinal do citado bairro, havia uma motocicleta abandonada.

Os policiais dirigiram-se até o endereço apontado, encontraram um Honda com as mesmas características repassadas, e durante a consulta de dados, foi constatada a restrição.

O ilícito ocorreu no dia 24 de agosto do corrente ano, em Riachāo do Dantas.

Já durante a noite, uma Honda Pop foi localizada em um matagal, no Povoado Quilombo.

A recuperação aconteceu com base em denúncias de transeuntes, que direcionaram os PMs até o local do fato.

A moto abandonada estava na Rodovia Lourival Batista e teve sua restrição confirmada através da consulta veicular. O roubo aconteceu em janeiro de 2021, no interior baiano.

Em detrimento dos fatos, as motos foram apresentadas na delegacia regional para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Polícia Militar