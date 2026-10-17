PM reforça policiamento durante a Peregrinação de Divina Pastora

A Polícia Militar realizará uma operação especial de segurança durante a tradicional Peregrinação de Divina Pastora, que teve início na última sexta-feira, 16, e seguirá até domingo, 18. O evento reúne anualmente milhares de fiéis e romeiros em um dos mais tradicionais encontros de fé e devoção religiosa do estado.

Ao todo, cerca de 260 policiais militares serão empregados ao longo dos três dias de programação, sob o comando do Major Silvestre, com atuação da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) e participação de unidades especializadas, como Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e o Regimento De Cavalaria Mecanizada De Motopatrulhamento (Getam).

O policiamento será intensificado a partir do meio-dia do sábado, período de maior movimentação de peregrino. Nos demais períodos, o policiamento será mantido ao longo de todo o dia, conforme o planejamento operacional.

A ação conta com a coordenação da Polícia Comunitária, representada pelo Tenente-coronel Augusto César, e tem como objetivo garantir a segurança dos participantes, a organização do fluxo de pessoas e veículos e a tranquilidade durante as manifestações de fé.

A PMSE orienta os peregrinos a seguirem as recomendações de segurança, manterem a atenção durante o trajeto e respeitarem as orientações dos policiais empregados na operação.

Com o reforço do efetivo e a atuação integrada das unidades, a Polícia Militar do Estado de Sergipe busca assegurar que a tradicional peregrinação transcorra com segurança e tranquilidade para todos os participantes.

Fonte: PMSE