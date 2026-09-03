PMSE apreende 30 pedras de crack durante patrulhamento em Lagarto

A Polícia Militar, por meio do Regimento de Cavalaria Montada de Motopatrulhamento (Getam) do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na última quarta-feira, 2, em Lagarto. Durante a ocorrência, foram apreendidas 30 pedras de crack embaladas individualmente.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Jardim Campo Novo, os policiais visualizaram dois homens que fugiram ao perceber a aproximação da equipe. Um deles entrou no quintal de uma residência e arremessou um recipiente plástico em direção a um terreno baldio, atingindo um dos policiais durante as buscas.

O homem foi localizado pelos militares e, na sequência, a equipe recuperou o recipiente. Dentro dele, foram encontradas 30 pedras de crack, embaladas individualmente.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia Plantonista de Lagarto para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE