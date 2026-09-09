PMSE apreende arma de fogo e drogas após tentativa de roubo

Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) da Polícia Militar de Sergipe apreenderam uma arma de fogo e porções de drogas após uma tentativa de roubo registrada no Bairro Santos Dumont, em Aracaju, na última terça-feira, 8.

As equipes do Getam foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender à ocorrência, que teria envolvido o uso de uma arma de fogo. De acordo com as informações repassadas aos policiais, o suspeito não conseguiu concluir a ação e foi contido por populares.

No local, os policiais encontraram o homem já detido, com escoriações pelo corpo. Populares entregaram à equipe a arma de fogo que, segundo os relatos, teria sido utilizada durante a tentativa de roubo.

Durante a abordagem, os policiais também localizaram um bornal que estava em posse do suspeito. No interior, além de pertences pessoais, foram encontradas 24 pequenas embalagens contendo maconha e duas embalagens do tipo zip lock com cocaína.

O suspeito recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido à unidade policial, juntamente com o material apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE