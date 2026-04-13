PMSE prende dois suspeitos de homicídio no interior de SE

No último domingo, 12, policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam dois suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido no povoado Retiro 2, zona rural do município. As prisões em flagrante aconteceram por volta das 4h30, após os militares serem acionados ao Hospital Regional para acompanhar o atendimento a duas vítimas de arma branca. A motivação do crime teria sido uma discussão iniciada durante um evento festivo na localidade.

De acordo com informações da ocorrência, dois irmãos se envolveram em uma desavença durante a festa. Ao deixarem o evento, foram surpreendidas por suspeitos armados com faca no estacionamento externo. Um dos irmãos sofreu ferimentos na mão, enquanto o outro foi atingido em diversas regiões das costas e veio à obito.

Imediatamente acionadas, as equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar de Sergipe iniciaram buscas na região e conseguiram efetuar a prisão em flagrante de dois suspeitos, que foram prontamente reconhecidos pela vítima sobrevivente. Os infratores foram conduzidos à Delegacia Plantonista, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, incluindo a autuação por homicídio e tentativa de homicídio. A Polícia Civil deverá dar continuidade às investigações para apurar se há mais envolvidos no crime.

Fonte: SSP/SE