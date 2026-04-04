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PMSE prende suspeito por violência doméstica em Poço Verde

Polícia

Na última sexta-feira, 03, policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um suspeito por violência doméstica. O fato ocorreu na região central do município de Poço Verde.

A vítima foi até a Delegacia de Poço Verde informar aos militares sobre agressões praticadas pelo seu companheiro. O militares perceberam que a mulher apresentava sinais de violência física, com hematomas nos braços e pernas, arranhões, lesão na boca, além disso a própria vítima informou que teve o cabelo puxado e o aparelho celular destruído.

Ao chegarem ao endereço indicado, a equipe foi recebida pelo padrasto do suspeito, que confirmou a presença dele no imóvel. O homem foi localizado e conduzido à Delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis. De acordo com o levantamento realizado no sistema da SSP, o suspeito já possui passagem anterior pelo mesmo crime.

A vítima foi encaminhada ao hospital para receber os primeiros atendimentos médicos.

Fonte: PMSE

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