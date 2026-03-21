PMSE realiza entrega de medalhas para militares do 7º Batalhão e da 4ª Companhia Independente

Na última sexta-feira, 20, a Polícia Militar de Sergipe realizou uma solenidade marcada pelo reconhecimento e valorização profissional de seus integrantes. O evento reuniu autoridades civis e militares e teve como destaque a outorga de medalhas a policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) e da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM).

A cerimônia, promovida pelo Comando Geral da Corporação, integra a política institucional de valorização dos profissionais de segurança pública, reconhecendo o empenho, a dedicação e os relevantes serviços prestados pelos militares à sociedade sergipana.

Durante o evento, foram entregues diferentes honrarias, contemplando categorias que evidenciam tanto o desempenho operacional quanto o compromisso administrativo e o tempo de serviço dos policiais militares. Entre as condecorações, destacaram-se a Medalha do Mérito Policial Militar, a Medalha de Labor Administrativo, a Medalha de Destaque Operacional e as medalhas por Tempo de Serviço, nos graus ouro (30 anos), prata (20 anos) e bronze (10 anos).

A solenidade seguiu o protocolo militar, com a execução do Hino Nacional Brasileiro, momento de continência à Bandeira Nacional e a participação do Corpo Musical da PMSE, que abrilhantou a cerimônia durante as entregas das medalhas.

As honrarias foram concedidas pelo comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, que realizou a aposição das medalhas acompanhado de autoridades presentes. O ato simboliza o reconhecimento institucional aos militares que se destacaram no cumprimento do dever, seja na atividade operacional, administrativa ou ao longo de suas trajetórias na Corporação.

Além das condecorações, a solenidade contou com pronunciamentos do comandante do 7º BPM, tenente-coronel Lucas Rebello, do comandante da 4ª CIPM, tenente-coronel Carlos Magno, e do comandante-geral da PMSE, que reforçaram a importância da valorização profissional como pilar para o fortalecimento da segurança pública no estado.

Na ocasião, também foram entregues armamentos e equipamentos destinados ao fortalecimento das ações operacionais e administrativas das unidades em suas respectivas áreas de atuação. Entre os materiais distribuídos, destacam-se rádios comunicadores (HT’s), aparelhos celulares, kits de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) tático, capacetes e luvas para motociclistas, além de equipamentos voltados à atividade física.

Também foram entregues itens de apoio estrutural e tecnológico, como smartphones, refrigerador, liquidificadores, televisor, caixas de som, mesa de som profissional e projetor multimídia. A iniciativa contemplou ainda a aquisição de mobiliário, incluindo mesas e cadeiras, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho nas unidades.

O reforço logístico incluiu ainda dezenas de kits de APH tático, capacetes e equipamentos de proteção para motociclistas, bem como acessórios para dispositivos móveis, ampliando a capacidade de resposta das equipes em campo.

O evento foi encerrado com agradecimentos às autoridades e convidados, consolidando mais uma ação institucional voltada ao reconhecimento daqueles que dedicam suas vidas à missão de servir e proteger a sociedade sergipana.