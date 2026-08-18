PMSE realiza entrega novos equipamentos ao 7º BPM

Aprimorando continuamente o preparo operacional da tropa, a Polícia Militar realizou a entrega dos novos espargidores (agentes não letais) ao efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

A entrega foi acompanhada de uma instrução pelo Tenente Verçosa, Comandante do GETAM do 7º BPM, sobre o manuseio e uso correto do equipamento.

A atividade garante que os policiais militares estejam devidamente capacitados para atuar com técnica, segurança e graduação do uso da força, priorizando sempre a preservação da vida e a ordem pública.