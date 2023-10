PMSE realiza solenidade e condecora militares do 7º BPM

Nesta semana, a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) realizou a solenidade de entrega de medalhas no 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), sediado na Cidade de Lagarto, região Centro-Sul de Sergipe. Na oportunidade, foram entregues armamentos e equipamentos para reforçar as ações da Unidade.

O comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, classificou o momento como importantíssimo para a Corporação. “Participar dessa solenidade no 7º BPM, que tem sido destaque na prevenção e no enfrentamento à criminalidade, é de suma importância. Aproveito para enaltecer os relevantes serviços prestados por todos que fazem a segurança pública deste município, especialmente os valorosos policiais militares”, enfatizou.

O coronel também destacou que a outorga das medalhas simboliza o reconhecimento da Instituição pelo compromisso e dedicação com a segurança pública.

Em seu discurso, o coronel Ribeiro ressaltou que Sergipe é um estado seguro graças aos investimentos do Governo do Estado e ao trabalho dos que fazem a segurança pública. “Podemos afirmar que Sergipe, hoje, é um estado seguro, de acordo com avaliações do cenário nacional. Ressalto também que nossa Instituição reduziu os crimes patrimoniais, apreendeu 574 armas de fogo, duas toneladas e 700 quilos de entorpecentes, e conduziu, à delegacia, 940 pessoas envolvidas com a tráfico, ao longo deste ano. Esse é o resultado dos investimentos do Governo do Estado, do planejamento operacional exitoso da Secretaria de Segurança Pública, e do trabalho integrado das forças policias do nosso estado”, disse.

O coronel aproveitou o momento para agradecer aos que prestigiaram a solenidade, e parabenizar o comandante do batalhão, tenente-coronel Matheus Soares Massotti, pela gestão eficiente, ao mesmo tempo que elogiou os integrantes da Unidade pela dedicação e empenho.

Para o tenente-coronel, a solenidade é importante, pois destaca o prestígio da tropa mediante as atividades desenvolvidas. “O evento mostra o reconhecimento do comandante-geral e de toda Corporação pelo trabalho aqui desenvolvido. Destaco também que a tropa tem dedicação e bons serviços prestados. Essa solenidade aumenta, ainda mais, o nosso empenho”, afirmou.

O comandante do 7º BPM também destacou o quão é gratificante para o policial militar ser condecorado. “Receber duas medalhas, uma de 20 anos e outra Alferes Tiradentes, a maior condecoração da PMSE, é um reconhecimento ímpar por parte de um comandante que veio, realmente, mostrar sua assinatura na história da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Aproveito para agradecer pelos novos armamentos e equipamentos destinados ao batalhão”, finalizou.

As honrarias

Como reconhecimento aos bons serviços prestados à sociedade sergipana, 28 policiais militares que integram o 7º Batalhão de Polícia de Militar, foram agraciados com as Medalhas de Tempo de Serviço (10 e 20 anos), e com uma Medalha Alferes Tiradentes.

