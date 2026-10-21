PMSE reforça policiamento no segundo turno das Eleições 2026

A Polícia Militar de Sergipe repetirá, no segundo turno das Eleições 2026, as estratégias de planejamento, integração e monitoramento operacional que marcaram a atuação da Corporação durante a primeira etapa do pleito. A operação terá início nesta sexta-feira, 23 de outubro, com a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições (CICCE), às 16h, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), em Aracaju.

A estrutura reunirá representantes das forças de segurança e de instituições envolvidas na operação eleitoral, fortalecendo o compartilhamento de informações, o acompanhamento das ocorrências e a coordenação das equipes distribuídas pelas diferentes regiões do estado.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, a PMSE empregou 4.294 policiais militares em um planejamento estratégico voltado à proteção dos locais de votação e de outros pontos de interesse operacional. Entre os dias 2 e 4 de outubro, a Corporação registrou 166 ocorrências relacionadas ao processo eleitoral, distribuídas por 38 dos 75 municípios sergipanos. O acompanhamento integrado das ações por meio do CICCE contribuiu para o direcionamento das equipes e para a resposta às situações que demandaram intervenção policial.

A experiência adquirida na primeira etapa será utilizada para fortalecer a atuação no segundo turno, mantendo a presença policial, a integração institucional e o acompanhamento permanente das ocorrências, com foco na prevenção de delitos eleitorais e na preservação da ordem pública.

Planejamento operacional e presença policial

A ativação do CICCE integra a segunda fase do planejamento operacional da PMSE, que prevê o reforço da articulação com a Justiça Eleitoral, a atuação das unidades especializadas e a continuidade das ações de inteligência.

Nesta sexta-feira, além da ativação do centro integrado, serão intensificados os contatos entre os coordenadores das zonas eleitorais e os respectivos juízes eleitorais, bem como a preparação das equipes para o emprego nas 29 zonas eleitorais do estado. A tropa especializada da PM também entrará em ação ainda durante o dia 23, reforçando o policiamento em todas as regiões do território sergipano.

No sábado, 24 de outubro, ocorrerá o deslocamento das tropas escaladas para os locais de votação, além do policiamento nos fóruns eleitorais e do reforço das ações preventivas e repressivas contra crimes eleitorais.

Já no domingo, 25 de outubro, dia da votação, o policiamento extraordinário será empregado nos locais de votação, em conjunto com as equipes de supervisão e as unidades especializadas. Paralelamente, o policiamento ordinário permanecerá atuando em suas respectivas áreas de responsabilidade, com atenção à prevenção de delitos eleitorais e à manutenção da segurança pública.

A operação será coordenada de forma contínua a partir das 16h da sexta-feira, com emprego das estruturas operacionais conforme as etapas previstas no planejamento.

Integração e monitoramento em tempo real

O CICCE desempenhará papel estratégico na coordenação das ações, permitindo o acompanhamento das ocorrências e o compartilhamento de informações entre as equipes em campo, os comandos regionais e os demais órgãos envolvidos.

O planejamento contempla a atuação dos quatro Comandos de Policiamento Militar Regionais (CPMR), responsáveis pela coordenação das ações em suas respectivas áreas, além de unidades especializadas, supervisores, equipes de apoio e policiamento ordinário.

A estrutura operacional considera os 1.207 locais de votação distribuídos pelo território sergipano, além de cartórios eleitorais, locais de totalização e apuração, vias públicas e estações de transporte. A atuação integrada com outros órgãos de segurança pública e instituições parceiras amplia a capacidade de acompanhamento das demandas e de resposta às ocorrências.

O uso de informações georreferenciadas também permitirá visualizar o andamento da operação e subsidiar decisões de comando, contribuindo para o emprego mais eficiente dos recursos policiais e para a pronta intervenção diante de situações que possam comprometer a tranquilidade do pleito.

Compromisso com a segurança e a democracia

Ao manter as estratégias adotadas no primeiro turno, a Polícia Militar de Sergipe reforça o compromisso com o planejamento, a prevenção e a atuação coordenada para assegurar que o segundo turno transcorra com tranquilidade.

A Corporação seguirá atuando em apoio à Justiça Eleitoral, com foco na proteção dos eleitores, dos servidores envolvidos no processo eleitoral e dos demais cidadãos, além da prevenção e repressão de condutas que possam comprometer a regularidade da votação.

A repetição das medidas que orientaram a primeira etapa do pleito reafirma a importância da integração entre as instituições, do emprego estratégico do efetivo e do monitoramento permanente como ferramentas para preservar a ordem pública e garantir o exercício seguro da cidadania em Sergipe.

Fonte: PMSE