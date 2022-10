Pneu de avião estoura e interdita pista do Aeroporto de Congonhas

O pneu do trem de pouso de um avião de pequeno porte estourou no último domingo, 09, no Aeroporto de Congonhas, zona sul da capital paulista. Cinco pessoas estavam abordo, mas, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ninguém se feriu. O acidente, ocorrido às 13h32, causou o fechamento da pista principal do aeroporto. Até às 17h, dezenas de chegadas e decolagens haviam sido canceladas.

De acordo com a Infraero, “todas as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível”.

Fonte: Agência Brasil