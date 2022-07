Podemos oficializa delegada Danielle Garcia como pré-candidata ao Senado

Na noite da última terça-feira, 19, o Diretório Estadual do Podemos em Sergipe oficializou a pré-candidatura da delegada Danielle Garcia ao Senado Federal. Durante o evento, ocorrido na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease), ela garantiu que lutará pelas mulheres e por todos os cidadãos.

“Nós vamos fazer a diferença, pois queremos a boa política, que mude a vida das pessoas. Vocês podem esperar de mim duas coisas: lutar firme pelo meu Sergipe e amar incondicionalmente cada um dos sergipanos”, afirmou a pré-candidata ao senado.

Para Danielle, os desafios da polícia foram muitos, porém, nenhum deles foi tão grande quanto os que enfrentou na política. “Infelizmente, temos no estado a prática da má política, que nos agride, que tenta denegrir nossa imagem, nos humilhar, macular nossa honra. Essa não é a política que eu quero para a minha vida, que eu me proponho a fazer e não é a política que vocês merecem. Queremos, por meio da política, transformar a vida das pessoas”, acrescentou.

O lançamento de Danielle Garcia reuniu diversas lideranças políticas do estado, a exemplo do vereador Valmir de Carminho, de Lagarto, que levou dois ônibus lotados de correligionários e simpatizantes; e do empresário Nininho da Bolo Bom, que ficou em quarto lugar na disputa pela Prefeitura de Lagarto nas eleições de 2020.

Além disso, durante o evento, o pré-candidato a governador de Sergipe, senador Alessandro Vieira (PSDB), elogiou a atuação de Danielle no combate à corrupção e reforçou a sua coragem para fazer a transformação na política quando aceitou o desafio de ser candidata à prefeita de Aracaju em 2020. “Deixando marcado que o povo de Sergipe está esperando por uma mudança. Ela não desistiu e construiu um trabalho de grupo. Agora somos três partidos que se unem para entregar a Sergipe uma alternativa para todos os cargos”, destacou.

O pré-candidato a vice-governador, Milton Andrade (Cidadania), ressaltou que a população precisa de pessoas comprometidas e com capacidade de mudar Sergipe. “Danielle agrega em uma só pessoa a firmeza de uma delegada e a ternura de uma mãe, a competência de uma servidora pública dedicada e o bom senso de um ser humano que veio para servir ao próximo. E é por isso que defendo o nome de Danielle Garcia ao Senado”, disse.

A presidente nacional do Podemos e deputada federal por São Paulo, Renata Abreu, enviou um vídeo parabenizando Danielle. “Você é um exemplo de mulher determinada, de cidadã que não desistiu de lutar pela sua pátria e sabe que é na política que podemos fazer grandes transformações. Somos minoria nos parlamentos e essa realidade só vai mudar quando mais mulheres fizerem o que você está fazendo. Quero te ver em Brasília como nossa senadora, pois sei que juntas podemos transformar o nosso país”, salientou.