Polícia apreende celular de investigado por ameaçar parlamentar sergipano nas redes sociais

Em cumprimento a mandado de busca, equipes do Centro de Operações policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência (Dipol) apreenderam o aparelho celular do homem investigado por uma série de crimes praticados em rede social contra um deputado estadual de Sergipe. A ação policial é fruto de investigações do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e contou com o auxílio da Divisão de Inteligência (Dipol).

Conforme o delegado Hilton Duarte, o investigado possui um vasto histórico de crimes contra a honra e ameaça. “Ao todo, foram encontrados 19 boletins de ocorrência, sempre em contexto de discussões políticas e também em ambiente de redes sociais, o que dá mais gravidade ao crime”, relatou.

Além disso, havia contra o investigado boletins de ocorrência também de apropriação indébita. “E, nesta sexta-feira, ele foi encontrado, e o celular dele foi apreendido por determinação da justiça. O celular era utilizado como o meio para que ele praticasse os crimes”, complementou Hilton Duarte.

Ainda segundo o delegado, a Justiça também determinou o distanciamento da vítima sob qualquer hipótese. “E também a suspensão da conta no Instagram que ele possuía, além da proibição do investigado utilizar redes sociais, tendo em vista que era o meio que ele praticava todos os crimes”, informou.

O aparelho celular apreendido na ação policial de cumprimento da decisão judicial de busca e apreensão será periciado. “E a investigação segue. O celular passará por perícia para que a gente possa encontrar a dimensão e a gravidade dos atos que eram perpetrados pelo investigado”, finalizou o delegado Hilton Duarte.

Fonte: Polícia Civil