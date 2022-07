Polícia apreende cocaína, maconha e crack dentro de mochila

Na última quarta-feira, 06, cerca de 14g de cocaína, 371g de maconha e 123g de crack, além de balança de precisão foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo a polícia, durante patrulhamento, a equipe da Força Tática avistou um indivíduo com uma bolsa preta na mão. O suspeito, ao perceber a presença policial, passou a caminhar mais rápido e de maneira brusca soltou a mochila e adentrou em uma residência, fechando o portão.

Na bolsa, os policiais encontraram uma quantidade de drogas. Os policiais solicitaram a presença do morador da casa. Uma mulher se apresentou como proprietária e, ao saber da situação, informou que o homem que entrou no local havia sido seu marido, mas que ele tinha fugido pulando o muro do fundo do imóvel.

Ela informou ainda que o homem era usuário de drogas e que ela não compactuava com a situação, liberando a entrada dos policiais na residência, onde foi encontrado mais uma quantidade de drogas. Diante da situação, o material foi apreendido e conduzido à delegacia para procedimento legal.

