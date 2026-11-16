A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, apreendeu cocaína e skunk avaliados em aproximadamente R$ 80 mil durante uma operação realizada na tarde da última sexta-feira, 13. A ação representa um novo avanço nas investigações sobre o tráfico de drogas na região.

O trabalho teve continuidade a partir de informações reunidas após uma prisão em flagrante por tráfico de drogas realizada anteriormente pela unidade policial. Com o aprofundamento das apurações, os agentes chegaram a novos elementos sobre a distribuição dos entorpecentes na região.

Durante as diligências, duas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos, e as drogas foram localizadas e apreendidas.

A Polícia Civil mantém as investigações para esclarecer a participação de outras pessoas na atividade criminosa. Novas medidas poderão ser adotadas a partir da análise dos elementos reunidos.

Fonte: Polícia Civil