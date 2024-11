Polícia apreende motocicleta com sinais de identificadores adulterados em Riachão do Dantas

Na última quinta-feira, 21, policiais militares do 7º Batalhão apreenderam uma motocicleta com os sinais de identificadores adulterados. O caso aconteceu durante a Operação Saturação no Povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas.

Durante a operação, os policiais avistaram o indivíduo realizando manobras perigosas na Rodovia SE-270 com uma motocicleta sem placa.

Após realizar o acompanhamento tático, o condutor relatou não possuir habilidades e que o veículo pertencia ao seu cunhado.

Durante a consulta veicular foi constatado que além de não possuir placa, a motocicleta também apresentava adulteração nos sinais identificadores.

Diante dos fatos, o condutor e o cunhado, além da motocicleta foram conduzidos à Delegacia.