Polícia apreende revólver durante acidente de trânsito em Lagarto

Na tarde a última quarta-feira, 03, policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam uma arma de fogo durante uma colisão na Rodovia SE-270, próximo ao Fórum de Lagarto.

De acordo com informações do BPRv, o armamento foi encontrado no interior de uma camionete que havia colidindo contra uma motocicleta quando ambos seguiam no mesmo sentido na rodovia.

No momento em que os militares realizavam os procedimentos de registro do sinistro de trânsito, localizaram um revólver calibre 38 com cinco munições debaixo do banco traseiro da camionete.

Diante da apreensão, o condutor apresentou sinais de nervosismo e inquietude, negando saber da existência da arma de fogo em seu veículo, mas a passageira, que é esposa do condutor, assumiu a propriedade da arma.

O motociclista, que ficou ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital universitário de Lagarto. Já o condutor da caminhonete e sua esposa foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.