Polícia apura denúncia de crime vandalismo no povoado Brejo

No último dia 15 de junho, um ato de vandalismo foi registrado contra o patrimônio público instalado no Manancial do Brejinho, situado próximo ao Centro Comunitário do povoado Brejo, na zona rural de Lagarto. Segundo informações, uma das placas que foram fixadas pelo Coletivo Lixo Zero, que servia de aviso sobre a prática de crime ambiental, descrito no art. 54 da Lei nº 9.605/98, foi arrancada e levada sem o conhecimento dos cuidadores da área.

De acordo com o cuidador da área, Antônio Santos, a placa foi removida dois dias depois de ter sido afixada. “Colocamos placas educativas no Brejinho para alertar os frequentadores da importância de preservar as nascentes, as árvores e os animais que vivem nesse santuário”, comentou Antonio Santos.

Para o Coletivo Lixo Zero, a placa faz parte de uma ação educativa que acredita ser possível que as pessoas aprendam a conviver em harmonia com a natureza, evitando deixar “lixo” proveniente do consumo de comidas e bebidas em volta das nascentes.

Além disso, após a denúncia, à Protetora Vera, muito engajada na causa animal e da natureza, acionou as autoridades competentes para apurar a ocorrência. Com isso, policiais da Delegacia Regional de Lagarto estiveram no local, vistoriaram a área e teceram algumas orientações sobre as penalidades identificadas na denúncia, confirmando tratar-se de crime de vandalismo com danos ao patrimônio público.

Um boletim de ocorrência foi registrado para posterior investigação do caso, busca dos infratores e punição nos termos da lei.