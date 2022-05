Polícia Civil alerta sobre falsas intimações enviadas por e-mail

A Polícia Civil não encaminha intimações por e-mail, assim como não solicita informações pessoais por meio dessa forma de comunicação. As intimações são feitas primordialmente de maneira presencial, com a entrega do documento ao destinatário. Em algumas situações, diante do cenário da pandemia, foram feitas comunicações pelo WhatsApp, mas somente por meio dos números fornecidos em cadastros governamentais e durante o registro do boletim de ocorrência.

A coordenadora das delegacias da capital, delegada Rosana Freitas, ressaltou que não são feitas intimações por e-mail. “Em nenhuma hipótese nós solicitamos dados por meio da intimação. Então, se você recebeu um e-mail sugerindo que você está sendo intimado por uma delegacia de polícia, provavelmente nesse e-mail haverá um link que o levará a fornecer dados que não são objetivados pela Polícia Civil. Esses e-mails são falsos”, reforçou.

Rosana Freitas reiterou o alerta para que as pessoas não cliquem nos links presentes nessas comunicações. “Evitem clicar em links que estejam nesses e-mails. Se receberem algum tipo de intimação virtual, por exemplo pelo WhatsApp, e tiverem alguma dúvida é mais seguro entrar em contato via telefone ou comparecer na unidade policial. Nunca forneça dados antes de ter certeza de que se trata de uma intimação oficial”, concluiu.

Fonte: SSP/SE