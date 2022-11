Polícia Civil apreende 52kg de drogas em Lagarto

Como resultado de investigações conduzidas pela Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Lagarto, uma carga de 52 kg de drogas foi apreendida na tarde dessa segunda-feira, 31.

A ação policial também resultou na prisão de dois investigados por tráfico de drogas, após levantamento de informações sobre um veículo que estaria transportando a droga e sobre o possível local de entrega do material.

Os policiais visualizaram um caminhão e deram ordem de parada. Com as buscas, foram encontrados 45kg de cocaína, em sacos plásticos, e mais 7kg de crack.

“É, sem dúvidas, uma grande apreensão, com prejuízo altíssimo para os traficantes. Embora apenas parte da droga tivesse como destino Lagarto, o contexto denota que a cidade está inserida em uma grande rede de tráfico de drogas e a Polícia Civil está atenta a essa movimentação”, destacou o delegado Paulo Cristiano.

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e localização de suspeitos de ações criminosas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: Polícia Civil