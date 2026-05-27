Polícia Civil apreende armamento de alto poder ofensivo no interior de SE

Uma operação da Polícia Civil de Sergipe, realizada na última terça-feira, 26, no povoado Zanguê, zona rural de Itabaiana, resultou na apreensão de armamento de alto poder ofensivo, munições e acessórios táticos utilizados por um homem investigado por atuação no tráfico de drogas na região agreste do estado. A ação foi coordenada pelo Departamento de Narcóticos e Entorpecentes (Denarc) da Delegacia Regional de Itabaiana.

As investigações apontavam que Douglas Menezes dos Santos, ex-presidiário, exercia papel de destaque na distribuição de entorpecentes em Itabaiana e municípios vizinhos, sendo investigado por abastecer pontos de comercialização de drogas na região.

Durante a operação policial, as equipes localizaram o investigado em uma área rural do município, onde o suspeito reagiu à abordagem policial utilizando arma de fogo, dando início ao confronto. Após revidar à injusta agressão, o suspeito foi alvejado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o investigado, os policiais civis apreenderam uma pistola Glock calibre 9 milímetros equipada com seletor de rajada — dispositivo que permite disparos automáticos — além de carregadores alongados de alta capacidade e um kit Roni, acessório utilizado para ampliar a estabilidade e o potencial ofensivo da arma.

“O material apreendido demonstra o elevado poder de fogo empregado por integrantes ligados ao tráfico de drogas e reforça o grau de periculosidade do investigado”, destacou o delegado Fábio Alan.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana, onde o caso seguirá sob investigação.

Fonte: SSP/SE