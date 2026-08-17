Polícia Civil apreende duas espingardas durante ação da Operação Desarme em Lagarto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Investigação em Narcóticos (Denarc), apreendeu duas armas de fogo durante uma ação realizada no povoado Juarema, em Lagarto. A diligência teve origem em uma denúncia encaminhada pelo Disque-Denúncia 181. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 17.

Durante a ação policial, foram localizadas duas espingardas, sendo uma delas de calibre 12. O responsável pela posse das armas não estava no local no momento da diligência, mas já foi identificado pela Polícia Civil.

A ação integra a Operação Desarme, vinculada à Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e inserida na Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento ao Narcotráfico, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP).

A iniciativa reúne ações integradas de enfrentamento às organizações criminosas, repressão ao tráfico de drogas e combate aos crimes violentos, incluindo a retirada de armas de fogo de circulação.

Fonte: SSP/SE