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Polícia Civil busca informações sobre adolescente de 16 anos desaparecida

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A Polícia Civil de Sergipe busca informações que possam contribuir para a localização de Samili Dafiny Souza Batista, de 16 anos, desaparecida desde a noite do dia 01 de agosto, em Aracaju. A imagem da adolescente, divulgada nesta segunda-feira, 10, foi autorizada pela família e integra as diligências realizadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DEACAV).

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a adolescente saiu de casa na noite do dia 1º e, desde então, não retornou à residência nem manteve contato com os familiares.

Informações que possam contribuir para a localização da adolescente podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

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