Polícia Civil captura foragido da Justiça durante visita à família em Poço Verde

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Poço Verde, capturou um homem foragido da Justiça há mais de uma década, durante uma visita à família no município. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pela prática de homicídio qualificado ocorrido em 2011.

O crime aconteceu na Praça do bairro Santa Cruz, em Poço Verde. Segundo as investigações, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.

Desde então, o homem permanecia fora do alcance das autoridades e, conforme os levantamentos policiais, retornava ao município apenas de forma esporádica para visitar familiares.

Após trabalho de inteligência e cruzamento de informações, a equipe da Delegacia de Poço Verde identificou que o procurado havia retornado à cidade e estava na casa da mãe. Os policiais seguiram até o endereço para cumprir a ordem judicial.

Durante a abordagem, a mãe do homem tentou ocultá-lo em um ponto do quarto. Os policiais, no entanto, localizaram o foragido e efetuaram a prisão.

O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição do Poder Judiciário para o prosseguimento da ação penal.

Fonte: SSP/SE