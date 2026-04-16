Polícia Civil captura homem em flagrante por agressão em Poço Verde

Na tarde da última quarta-feira, 15, a Polícia Civil deteve um homem em flagrante em Poço Verde, região interiorana de Sergipe. Ele é suspeito das práticas de agressão e de desrespeito a uma medida protetiva emergencial estabelecida no âmbito da Lei Maria da Penha.

Segundo informações das autoridades, a equipe foi acionada após relatos dos delitos na localidade. O suspeito foi detido, e o flagrante foi registrado na delegacia da cidade. Depois dos procedimentos necessários, ele foi levado para Aracaju, onde passará por audiência judicial de custódia.

A Polícia Civil reforça que é possível fazer denúncias através do Disque-Denúncia, telefone 181. O anonimato é assegurado.

Fonte: SSP/SE