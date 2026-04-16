logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Polícia Civil captura homem em flagrante por agressão em Poço Verde

Policia-civil-2024

Na tarde da última quarta-feira, 15, a Polícia Civil deteve um homem em flagrante em Poço Verde, região interiorana de Sergipe. Ele é suspeito das práticas de agressão e de desrespeito a uma medida protetiva emergencial estabelecida no âmbito da Lei Maria da Penha.

Segundo informações das autoridades, a equipe foi acionada após relatos dos delitos na localidade. O suspeito foi detido, e o flagrante foi registrado na delegacia da cidade. Depois dos procedimentos necessários, ele foi levado para Aracaju, onde passará por audiência judicial de custódia.

A Polícia Civil reforça que é possível fazer denúncias através do Disque-Denúncia, telefone 181. O anonimato é assegurado.

Fonte: SSP/SE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next