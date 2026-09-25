Polícia Civil conclui investigação sobre acidente com ambulância do Samu

A Polícia Civil de Sergipe concluiu a investigação sobre o acidente ocorrido na madrugada de 31 de julho de 2026, na rodovia SE-230, em Poço Redondo, provocado pela presença de um animal na pista. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que transportava um paciente de Canindé de São Francisco para o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, atingiu o animal e, na sequência, colidiu com um caminhão carregado de blocos que trafegava no sentido contrário. O acidente resultou na morte de três pessoas e deixou outras seis feridas.

O paciente transportado pela ambulância e dois profissionais da equipe do Samu morreram em decorrência do acidente. Os demais ocupantes da ambulância e as pessoas que estavam no caminhão ficaram feridos.

Logo após o acidente, a equipe da Polícia Civil iniciou as diligências para identificar a origem do animal que invadiu a rodovia. No primeiro momento, não foram encontrados moradores na propriedade rural de onde o animal havia saído. Os policiais, no entanto, mantiveram o acompanhamento do local nos dias seguintes e conseguiram identificar o responsável pela propriedade e pelo animal.

Durante a investigação, foram encontrados sinais que permitiram confirmar que o animal envolvido no acidente pertencia à propriedade rural localizada às margens da rodovia. Também foi constatado que a cerca do terreno apresentava condições precárias, o que possibilitou a saída do animal e seu acesso à pista.

A investigação apontou ainda que o responsável pela propriedade iniciou reparos na cerca logo após o acidente. Para a Polícia Civil, as circunstâncias demonstraram que não foram adotados os cuidados necessários para impedir que o animal deixasse o terreno e alcançasse a rodovia.

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, o responsável pelo animal foi indiciado por homicídio culposo, em razão das três mortes, e por lesão corporal culposa, pelas lesões sofridas pelas outras seis vítimas.

A Polícia Civil ressalta a importância da atividade pecuária para o desenvolvimento econômico da região, mas reforça que os criadores devem manter os animais devidamente contidos, especialmente em propriedades próximas a rodovias, para evitar que eles alcancem a pista e provoquem acidentes.

Com a conclusão do inquérito policial, o procedimento será encaminhado à Justiça para as providências cabíveis.

Fonte: SSP/SE