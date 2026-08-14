Polícia Civil conclui investigação sobre estupro de vulnerável no interior de SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Campo do Brito, concluiu nesta sexta-feira, 14, o procedimento investigatório que apurou um caso de estupro de vulnerável ocorrido em setembro de 2022, no município. O investigado foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira, 13, e, nesta sexta, foi apresentado à Justiça, que determinou a manutenção da prisão.

Segundo as investigações, o suspeito teria cometido atos de natureza sexual contra os próprios enteados enquanto a mãe das crianças saía para trabalhar. Conforme apurado pela Polícia Civil, ele obrigava as vítimas a assistir a filmes pornográficos e, durante a exibição, determinava que elas tocassem em suas partes íntimas e o beijassem na boca.

As diligências tiveram início após a denúncia e o recebimento de informações pela Delegacia de Campo do Brito. Com o avanço da investigação e a coleta de elementos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do suspeito pelo crime de estupro de vulnerável.

Após a prisão, o investigado foi apresentado à Justiça nesta sexta-feira, 14, em audiência de custódia. A decisão judicial resultou na manutenção da prisão.

Fonte: SSP/SE