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Polícia Civil conclui investigação sobre furtos contra idosas, identifica grupo criminoso e procura foragida

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), unidade vinculada ao Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), concluiu o inquérito que apurou uma série de furtos praticados contra mulheres idosas em Aracaju. As investigações identificaram três integrantes do grupo criminoso, dos quais dois já foram presos e um permanece foragido.

As apurações começaram após o registro de ocorrências envolvendo duas vítimas idosas furtadas em duas igrejas, na capital. Em ambos os casos, as vítimas relataram que foram abordadas por uma mulher enquanto outra aproveitava a distração para subtrair seus pertences.

Com o avanço das investigações, a Derof identificou outros boletins de ocorrência com o mesmo modo de atuação. As vítimas, também idosas, descreveram a participação de duas mulheres que agiam em conjunto. A análise das imagens dos locais confirmou que o grupo utilizava o mesmo padrão para cometer os crimes.

Segundo a investigação, após os furtos, os cartões bancários das vítimas eram utilizados em estabelecimentos comerciais localizados nos bairros 13 de Julho e Centro, além de supermercados e mercearias da capital. A partir das imagens obtidas nesses locais, os policiais identificaram a participação de um veículo utilizado para dar apoio às autoras.

As diligências permitiram identificar as duas mulheres investigadas pelos furtos e o motorista do veículo, apontado como responsável pelo suporte logístico ao grupo. A Polícia Civil representou pelas prisões dos envolvidos, e os mandados foram deferidos pela Justiça.

O homem investigado foi preso no dia 17 de junho. Já uma das mulheres foi localizada e presa no dia 7 de julho, na cidade de Salvador (BA).

De acordo com a delegada Thereza Simony, responsável pelas investigações, as duas mulheres já haviam sido presas em flagrante na Bahia, em 2025, pela prática de furtos contra pessoas idosas. O homem investigado também já havia respondido a processo pelo mesmo tipo de crime.

A Polícia Civil continua as diligências para localizar a terceira investigada, Gabriela dos Santos Silva, que permanece foragida.

Informações que possam contribuir para a localização da investigada podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

 

 

Fonte: SSP/SE

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