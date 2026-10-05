Polícia Civil contabiliza 16 ocorrências relacionadas às Eleições 2026 em Sergipe

Com o encerramento da votação das Eleições 2026 neste domingo, 4, a Polícia Civil de Sergipe contabiliza 16 ocorrências com ligação direta ou indireta com o pleito. Entre os registros estão três relacionados a suspeitas de compra de votos e dois de violação do sigilo do voto, sem ocorrências que tenham provocado alterações na normalidade da votação.

O delegado-geral da Polícia Civil destacou que o pleito transcorreu de forma tranquila, com unidades policiais em regime de plantão em todos os municípios do estado. “A Polícia Civil, até o momento, considera as eleições de forma bem pacífica. Estamos com unidades policiais abertas, em regime de plantão, em todos os municípios do estado de Sergipe. Não tivemos ocorrências com relevância. Tivemos algumas ocorrências de averiguação por compra de votos, que trata de um crime eleitoral. No município de Lagarto tivemos uma incidência um pouco maior, mas nada que ocasionasse uma anormalidade do pleito eleitoral deste ano”, afirmou.

De acordo com a delegada Rosana Freitas, da Coordenação de Polícia Civil em Operações Eleitorais (Copcal), as três ocorrências relacionadas a suspeitas de compra de votos e as duas de violação do sigilo do voto estão entre os registros mais relevantes. A violação do sigilo ocorre quando o eleitor tenta registrar imagens da própria votação com o uso de celular.

“Até o momento estamos com o registro de 16 ocorrências com ligação direta ou indireta com as eleições, sendo as mais relevantes três de suspeita de compra de voto e duas ocorrências de violação do sigilo do voto. Temos algumas outras ocorrências de menor potencial ofensivo, ameaças, difamação, também com conotação política. Esse cenário indica que, até o momento, tudo está transcorrendo com tranquilidade e dentro do previsto, seguindo o planejamento que foi efetuado pela Polícia Civil em conjunto com as demais forças de segurança do Estado”, explicou.

Os registros foram identificados nos municípios de Lagarto, Umbaúba, Rosário do Catete, Itabaianinha, Pedrinhas, Salgado, Estância, Nossa Senhora do Socorro, Gracho Cardoso, Pacatuba, Riachuelo e Japoatã.

Mesmo após o encerramento da votação, a Polícia Civil permanece com equipes mobilizadas para o atendimento das ocorrências relacionadas ao processo eleitoral e para a adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis.

Fonte: SSP/SE