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Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra foragido em Poço Verde

POLICIA

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Poço Verde, cumpriu, na tarde da última segunda-feira, 27, um mandado de prisão definitiva contra um homem que estava foragido da Justiça desde setembro de 2025.

Contra ele, havia condenação pelos crimes de associação criminosa e extorsão qualificada com restrição da liberdade da vítima. O homem foi localizado durante diligências investigativas realizadas pela equipe policial no município.

Após a captura, ele foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e permanecerá à disposição do Poder Judiciário, devendo passar por audiência de custódia.

A ação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate à criminalidade e na retirada de

condenados das ruas, contribuindo para a segurança da população.

A Polícia Civil destaca ainda a importância da colaboração da sociedade, por meio de denúncias anônimas pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP/SE

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