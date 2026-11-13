logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra investigado por série de furtos em Boquim

pc.boquim

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Boquim, cumpriu, na última quinta-feira, 12, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pela prática de diversos furtos no município e em povoados da região.

Entre as localidades atingidas estão os povoados Olhos d’Água e Miguel dos Anjos, além de diversos endereços na região central de Boquim. Segundo as investigações, o suspeito é apontado como responsável por vários furtos de fios de energia elétrica e de outros objetos, causando prejuízos financeiros à população.

Parte das ações criminosas foi registrada por câmeras de segurança. As imagens contribuíram para o trabalho investigativo e auxiliaram na identificação do suspeito. Em relação a outros episódios, o próprio investigado confessou a autoria dos furtos.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, esta não foi a primeira vez que o homem foi preso pela Polícia Civil por crimes dessa natureza. Em uma ocasião anterior, ele permaneceu aproximadamente oito meses custodiado. No entanto, após ser colocado em liberdade, voltou a ser investigado pela prática de delitos semelhantes.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o investigado foi novamente retirado de circulação e permanecerá à disposição do Poder Judiciário, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, por meio de denúncias, para o esclarecimento de crimes e o fortalecimento da segurança pública.

Fonte: Polícia Civil

Publicidade
Publicidade
Previous
Next