Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra investigado por série de furtos em Boquim

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Boquim, cumpriu, na última quinta-feira, 12, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pela prática de diversos furtos no município e em povoados da região.

Entre as localidades atingidas estão os povoados Olhos d’Água e Miguel dos Anjos, além de diversos endereços na região central de Boquim. Segundo as investigações, o suspeito é apontado como responsável por vários furtos de fios de energia elétrica e de outros objetos, causando prejuízos financeiros à população.

Parte das ações criminosas foi registrada por câmeras de segurança. As imagens contribuíram para o trabalho investigativo e auxiliaram na identificação do suspeito. Em relação a outros episódios, o próprio investigado confessou a autoria dos furtos.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, esta não foi a primeira vez que o homem foi preso pela Polícia Civil por crimes dessa natureza. Em uma ocasião anterior, ele permaneceu aproximadamente oito meses custodiado. No entanto, após ser colocado em liberdade, voltou a ser investigado pela prática de delitos semelhantes.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o investigado foi novamente retirado de circulação e permanecerá à disposição do Poder Judiciário, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, por meio de denúncias, para o esclarecimento de crimes e o fortalecimento da segurança pública.

Fonte: Polícia Civil