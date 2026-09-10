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Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de diversos crimes no interior de SE

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Carira, cumpriu na cidade um mandado de prisão preventiva contra um homem de 27 anos. A ação ocorreu na última quarta-feira, 9.

O investigado foi localizado por volta das 13h30, na região central da cidade. Após a confirmação da identidade, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram o cumprimento da ordem judicial.

Conforme consta no mandado, a prisão preventiva está relacionada a um processo que reúne ocorrências tipificadas como furto, violação de domicílio, ameaça, desacato, resistência, receptação e difamação.

Após o cumprimento da ordem, foram realizados os procedimentos legais e as comunicações ao Poder Judiciário. O homem permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE

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